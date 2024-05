Maximilian Janz möchte Ortsvorsteher in Andernach-Eich werden: „Keine Luftschlösser“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Maximilian Janz, ich bin 36 Jahre alt, geboren in Andernach, verheiratet, habe zwei Kinder und bin selbstständiger Unternehmer. In meiner Freizeit engagiere ich mich als Geschäftsführer der KG Eich. Seit 2019 bin ich stellvertretender Ortsvorsteher in Eich.

Mein politischer Werdegang

Mein politischer Werdegang begann 2018 bei der CDU. 2023 wechselte ich in die FWG Andernach e.V. Ich bin seit 2019 amtierender stellvertretender Ortsvorsteher in Eich sowie Ortsbeiratsmitglied.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Mein Ziel ist es, den Stadtteil Eich gemeinsam mit den Bewohnern weiterzuentwickeln, um Eich zu einem noch l(i)ebenswerteren Ort zu gestalten. Im Zuge dessen möchte ich mit den Bürgern, Betrieben und Bildungseinrichtungen offen und transparent zusammenarbeiten und einen kontinuierlichen Informationsfluss wahren. Außerdem unterstütze ich das Vereinsleben, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Die Sicherstellung einer umfassenden Gesundheitsversorgung für alle Generationen ist mir sehr wichtig, ebenso der Schutz der Umwelt, insbesondere der Naherholungsgebiete rund um Eich und am Hochkreuz. Ein großes Anliegen ist es, die Interessen des Stadtteils gegenüber der Stadt Andernach bestmöglich zu vertreten.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Ich werde mit meinen innovativen Ideen sowie meinem großen Engagement Eich weiterentwickeln und frischen Wind in den Ort bringen. Im Bereich der Sicherheit möchte ich in Zusammenarbeit mit einem Krisenmanagement potenzielle Gefahrenquellen – wie Naturkatastrophen – für Eich herausarbeiten und Gegenmaßnahmen entwickeln. Mir liegt es am Herzen, die Ziele aus dem Wahlprogramm umzusetzen und nicht nur zu versprechen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ehrlich, direkt und geradeaus, manchmal zu sehr.

Das ist mein politisches Motto

Keine Luftschlösser, sondern realistische Ziele.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.