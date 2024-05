Plus Kreis MYK

Marko Boos (SPD) will Landrat im Kreis MYK werden: „Ich hasse Parteipolitik wie die Pest“

i „Ich spreche mit jedem Menschen, der mir begegnet, auf Augenhöhe“, sagt Marko Boos. Der 48-Jährige, der mit seiner Familie in Nickenich lebt, kandidiert als Landrat für den Kreis Mayen-Koblenz. Fotos: Birgit Pielen Foto: Birgit Pielen

Der Wahlkampf um den Landratsposten im Kreis Mayen-Koblenz ist in der heißen Phase. Marko Boos ist der Kandidat der SPD. Wir treffen den 48-Jährigen zum Interview im Jugendhilfezentrum Bernardshof in Mayen. Dort ist er Geschäftsführer und hat sich durch seinen Führungsstil schnell einen guten Namen gemacht. Wer ist dieser Mann, der jetzt ins Kreishaus will?