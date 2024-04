Mäuse in der Dämmung: Turnhalle der Andernacher Martinschule gesperrt

Seit einigen Tagen ist die Turnhalle der Andernacher Martinschule für Schul- und Vereinsport gesperrt. Wie der Leiter des technischen Bauamts, Rainer Schmitz, in der Stadtratssitzung mitteilte, hätten sich Mäuse dort in der Glasfaserdämmung im Bereich der Lüftung eingenistet. Die Turnhalle wird auf Monate nicht benutzbar sein.

In der Dämmung der Turnhalle Martinschule in Andernach haben sich Mäuse eingenistet. Dadurch können gesundheitsgefährdende Dämmfasern in die Luft gelangen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/picture alliance / dpa

Diese Art der Glaswolle wurde bis in das Jahr 2000 verbaut und kann gesundheitsschädlich sein. In der Bausubstanz stellt das Material kein Problem dar, und die Dämmung sollte im Rahmen von bereits geplanten Sanierungsarbeiten der Lüftungsanlage getauscht werden. Ein Gesundheitsrisiko besteht, wenn einzelne Fasern, wie bei Renovierungsarbeiten oder wie in diesem Fall durch das Einnisten der Nagetiere, in die Luft gelangen. Die losen Fasern können sich in der Lunge festsetzen und werden als krebserregend eingestuft. Daher sei es nötig gewesen, die Turnhalle vorläufig zu sperren, bis das Problem beseitigt ist. Die nötigen Arbeiten werden voraussichtlich bis nach den Sommerferien dauern.