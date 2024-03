Plus Andernach/Koblenz

Große Kontroll-Aktion der Polizei: Am Nachmittag des Carfriday treffen sich in Andernach hunderte Tuningfans

Doris Schneider; Peter Meuer Von Doris Schneider

i Auto-Kontrolle in Andernach Foto: Rico Rossival/rico rossival

Viele der Autofans dürften wenige Stunden zuvor am Nürburgring gewesen sein: In Andernach sind am Nachmittag des Karfreitags hunderte Fahrer mit ihren getunten Fahrzeugen an der Rasselsteinstraße/Koblenzer Straße zusammengekommen. DIe Polizei kontrollierte vor Ort die Rechtmäßigkeit der Pkw-Umbauten mit einer speziellen Einheit.