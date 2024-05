Andernach rockt bei perfektem Festival-Wetter – Rund 800 Besucher im Schlossgarten

Just2Jam (Foto) mit Festivalinitiator Mike Jonuleit am Bass heizte die Stimmung des Publikums ordentlich an, bevor die Toten Ärzte Vollgas auf der Bühne gaben.

Just2Jam (Foto) mit Festivalinitiator Mike Jonuleit am Bass heizte die Stimmung des Publikums ordentlich an, bevor die Toten Ärzte Vollgas auf der Bühne gaben. Foto: Wolfgang Lucke

Anzeige

Hatte der Veranstalter, der Andernacher Verein „MYHeartRock”, noch wenige Tage zuvor den Wettergott als einzigen Risikofaktor gesehen, sorgte dieser aber mit einem optimal temperierten Sommertag für strahlende Gesichter bei Publikum, Veranstaltern wie Künstlern. Schon ab Mittag zog ein Kinderprogramm viele Interessierte in den Schlossgarten.

Dann war die Bühne frei für die Bands Lost Tapes, Buijé, Antunacum Rock und Teddy & The Slags, bevor Just2Jam mit Festivalinitiator Mike Jonuleit am Bass und einer kraftvollen „Akustik-Randale” die Stimmung für den Top-Act anheizte. Die Toten Ärzte aus Hamburg mit ihrem grandiosen Frontman Sebastian Zierof gaben zur großen Freude des Publikums von der ersten Sekunde an Vollgas, ein powervolles und mitreißendes Finale für dieses Festival.