Plus Kreis MYK

Bei Buslinien einsparen: Nach den Ferien sollen weniger Busse im Kreis MYK fahren

i Die Linie 340 – hier in Wolken – wird vom Land bezahlt. Mit diesem müssen beim Streichkonzert für Linien Regelungen vereinbart werden. Foto: Thomas Brost

Am Ende gingen nur noch die Hände zur Abstimmung in die Höhe – an einer öffentlichen Auseinandersetzung über etwaige Linienstreichungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hatte im Kreisausschuss wohl keiner mehr die rechte Lust. Zumal im Zuschauerraum eine sechsköpfige Riege des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) Platz genommen hatte, die bei den aktuellen Planungen völlig außen vor war und schweigend den Saal verlassen musste. Immerhin war es der VRM, der den Nahverkehrsplan, wie vom Kreistag 2015 einstimmig gewünscht, im Detail umgesetzt und den Busverkehr aufgesetzt hatte ...