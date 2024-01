Plus Berlin DHB-Team siegt erneut: Jetzt geht die EM erst richtig los Auf die deutschen Handballer wartet bei der Heim-EM zum Abschluss der Vorrunde die erste Reifeprüfung – gegen Olympiasieger Frankreich. Von Sven Sabock

Es war der zweite überzeugende Sieg bei dieser Europameisterschaft, aber schon kurz darauf wurde das 34:25 (18:13) der deutschen Handballer gegen Nordmazedonien in den Katakomben der Berliner Mercedes-Benz Arena zum Randthema. So erfreulich die Eindrücke aus der Partie gegen den Außenseiter in der Gruppe auch waren, Spieler und Trainer sind ...