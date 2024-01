Plus Köln Das EM-Orakel: Eberhard und sein Näschen Kein Großereignis ohne tierisches Orakel: Bei der Handball-EM sind alle Blicke auf ein Schwein gerichtet. Von Sven Sabock

Tolle Leistung der Handballer, tolle Stimmung in der Halle, der nächste Gegner ist wahrlich kein übermächtiger – was soll da auf dem Weg ins Halbfinale noch schief gehen? Doch Vorsicht: Die Welt des Sports ist voller Beispiele, in denen die vermeintlich leichtesten Aufgaben plötzlich komplizierter werden als erwartet. Favorit hin, ...