Plus Markkleeberg Tränen der Erleichterung: Kreuznacher Kanutin Ricarda Funk löst das Ticket für Olympia in Paris Von Olaf Paare i Mit der Startnummer eins die Nummer eins: Ricarda Funk trotzt auch in Markkleeberg den wilden Wellen. Foto: Uta Büttner Auch 2024 in Paris wird Bad Kreuznach mittendrin sein, wenn im Kanuslalom olympisches Edelmetall vergeben wird. Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach hat sich erneut für die Olympischen Spiele qualifiziert und erhält damit die Chance, ihre Goldmedaille im Kajak-Einer, 2021 in Tokio errungen, zu verteidigen. Lesezeit: 2 Minuten

Die in Augsburg lebende Sportlerin machte den Sack auf dem schnellsten Weg zu. Sie gewann nach den beiden Siegen in Augsburg eine Woche zuvor auch den ersten Lauf in Markkleeberg bei Leipzig. Mit drei Siegen aus insgesamt vier Rennen der nationalen Qualifikation war ihr das Olympiaticket nicht mehr zu nehmen. ...