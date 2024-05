Süddeutsche Meisterschaft im Slalomkanu: Junges U14-Team des KSV siegt überraschend

Anzeige

Für eine große Überraschung sorgte das U14-Team, welches angeführt von Ron Bahmann mit den U12-Kids Oskar Steitz und Rick Bahmann zu den jüngeren Mannschaften zählte. Auch wenn es in den jeweiligen Einzelrennen im Kajak-Einer (K1) mit den Plätzen acht, vier und sechs für alle drei nicht für einen Medaillenrang reichte, legte das Trio im Teamwettbewerb einen fehlerfreien und schnellen Lauf hin. „Das war das Maximale, was die drei Jungs fahren können“, lobte KSV-Trainer Walter Senft seine Schützlinge, die sich nach dem Zieleinlauf Hoffnung auf einen Podestplatz machen durften.

Dass es am Ende sogar für den Titel reichte, lag vor allem daran, dass von den favorisierten Teams aus Augsburg, Waldkirch und Hessen eines nach dem anderen an dem technisch anspruchsvoll ausgehängten Parcours auf dem Illerkanal scheiterte und jeweils Strafzeiten für nicht korrekt befahrene Tore kassierte. Umso größer war der Jubel beim KSV über den großartigen Erfolg, der nicht der einzige an dem Wochenende bleiben sollte.

So bescherte ein weiterer Null-Fehler-Lauf Ron Bahmann im Canadier-Einer (C1) der U14 seine zweite Goldmedaille. Bei den Mädchen der U10 gewann Hilda Steitz Bronze, während sich ihre Schwester Emma als Siebte in der U14 das Ticket für die Schüler-DM sicherte. Die Senioren des KSV waren ebenfalls auf Medaillenkurs. Gold gab es für Elena Bahmann in der Ü32 sowie gleich zweimal für Sandra Schmidt, die in der Ü50 neben dem K1 auch im C1 startete. Gemeinsam mit Birgit Zinner, die in der gleichen Altersklasse Dritte wurde, gab es zudem Bronze im Frauenteam. Bei den Männern Ü50 belegten Stefan Senft und Ralph Zurmühlen die Plätze drei und vier.

Ebenfalls Bronze errang Tom Pahl mit einem starken zweiten Lauf in der Leistungsklasse der Männer, in der Simon Schiel auf einen guten fünften Platz paddelte. Zusammen mit U18-Athlet Anton Bloch wurden Pahl und Schiel außerdem Vizemeister der Männer hinter dem Team aus Augsburg. Bloch gewann auch im Einzel mit schneller Fahrzeit trotz zweier Torstabberührungen die Silbermedaille – eine Zeitstrafe weniger, und es wäre Gold gewesen. Cosmo Kamm schaffte in dieser Kategorie als Elfter die DM-Qualifikation.

Das gelang auch Jan Zinner mit einem starken siebten Platz in der U16. Tarek Lemler gelang dort mit einer rasanten Fahrt sogar der Sprung aufs Treppchen. Er durfte sich über die Bronzemedaille freuen. Diese verfehlte das U18-Team mit Lemler, Zinner und David Schiel als Vierte nur knapp.

Eine weitere Silbermedaille erkämpfte sich nach langer verletzungsbedingter Pause Viviana Fiedler in der weiblichen U18, in der Zugang Helena Darm Vierte wurde. Im Mannschaftsrennen der männlichen U18, bei der auch Sportlerinnen mitfahren dürfen, kamen die beiden Juniorinnen zusammen mit Cosmo Kamm unter 15 Teams auf den siebten Platz. red