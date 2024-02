Plus Bad Kreuznach/Baku Fabian Vogel vom MTV Bad Kreuznach kämpft in Baku ums Olympia-Ticket: Weltcup hat entscheidenden Charakter Jetzt gilt es: Bei den beiden noch ausstehenden Weltcups entscheidet sich, welche Trampolinturner sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. Mittendrin: Fabian Vogel vom MTV Bad Kreuznach.

„Der Traum von Paris lebt. Es ist der Traum eines jeden Sportlers. Ich werde alles dafür tun, um ihn mir zu erfüllen“, erklärte der 29-Jährige bei der Sportlerparty unserer Zeitung. Am Dienstag flog er nun mit der deutschen Nationalmannschaft nach Baku. In der Hauptstadt von Aserbaidschan steigt von Freitag an ...