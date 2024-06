Plus Taunusstein/Lahnstein Deutsche Meisterschaft im Rhönradturnen: Emily Klinkner vom VfL Lahnstein wird im Dreikampf 13. Von Stefan Nink i Emily Klinkner mit Trainer- und Kampfrichterteam Foto: VfL Lahnstein Als 13. im Dreikampf der Altersklasse BK 17/18 kehrte die für den VfL Lahnstein startende Emily Klinkner (auf dem Foto vorne, hinten von links Vera Christ, Luca Christ und Julia Schuler) von den Deutschen Meisterschaften im Rhönradturnen aus dem hessischen Taunusstein an die Flussmündung zurück. Lesezeit: 1 Minute

Nachdem sie bei den süddeutschen Titelkämpfen besonders in den Disziplinen Gerade und Sprung überzeugt und in der Spirale noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, gelangen ihr in Taunusstein auf höchster nationaler Ebene in sämtlichen drei Disziplinen fehlerfreie Durchgänge. Dadurch positionierte sich Emily Klinkner fest im Mittelfeld und unterstrich ihre Trainingsfortschritte eindrucksvoll. ...