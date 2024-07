Plus Bad Kreuznach

Fokus auf Paris: Bad Kreuznacher Trampolinturner Fabian Vogel ist voll im Olympia-Modus

i Auf dem Sprung nach Paris: Fabian Vogel (Mitte), hier mit Innenminister Michael Ebling (links) und seinem Trainer Steffen Eislöffel. Foto: Fabian Herbst

Insgesamt 16 Athleten haben sich für das olympische Trampolinturnen der Männer am 2. August (ab 18 Uhr) in der Bercy Arena in Paris qualifiziert. Zu diesem elitären Kreis gehört auch Fabian Vogel, der für den MTV Bad Kreuznach aktiv ist und sich in den vergangenen Wochen in seiner Heimatstadt intensiv auf den großen Auftritt im Nachbarland vorbereitet hat.