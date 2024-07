Plus Rhein-Lahn

Gau-Schüler- und Jugendturnfest: Talente zeigen sich im Stadion Silberau von ihrer besten Seite

i Emily Szotek vom gastgebenden TV Bad Ems hat beim Schüler- und Jugendturnfest des Turngaus im Pflicht-Vierkampf des Jahrgangs 2013/14 hinter Vereinskameradin Arina Slovak Rang zwei belegt. Foto: Hergenhahn

Beim traditionellen Gau-Schüler- und Jugend-Turnfest stellten sich im Bad Emser Stadion auf der Insel Silberau stellten sich 129 Talente der Jahrgänge 2009 bis 2019 in 30 Wettkämpfen der Konkurrenz. bei bestem Sommerwetter waren nicht nur gute Wettbewerbe in der Leichtathletik mit abschließenden spannende Pendelstaffeln, sondern auch hervorragendes Gerätturnen mit den Leistungsstufen P 1 – P9 in der benachbarten Turnhalle zu beobachten. Der ausrichtende TV Bad Ems verdiente sich für seine gute Organisation großes Lob seitens des Turngau-Vorsitzenden Bernd Menche (TV Dörnberg).