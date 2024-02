Plus Bad Kreuznach Dritte Meisterschaft in Folge? SG Rheinhessen fehlt nur noch ein kleiner Schritt Die SG Rheinhessen hat ungefährdet die Saisontriumphe neun und zehn eingefahren und steht kurz vor der dritten Meisterschaft in Folge. Weder der BSC Güls (8:0) noch der TV Andernach II (7:1) waren in der Lage, die weiße Weste des Spitzenreiters mit Farbe zu bekleckern.

Durch den überraschenden Punktverlust des noch einzigen Meisterschaftskonkurrenten TV Mainz-Zahlbach II hat die in Bad Kreuznach beheimatete SG im direkten Vergleich am 24. Februar den ersten Matchball zum Gewinn des Titels in der Badminton-Rheinland-Pfalz-Liga. „Nun fehlt uns nur noch ein kleiner Schritt zum nächsten Meilenstein unserer Vereinsgeschichte“, frohlockte Pressesprecher Michael Bothner. ...