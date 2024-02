Zum dritten Mal in Folge Meister? Historische Chance für die SG Rheinhessen

Die SG Rheinhessen hat ihr Meisterglück am heutigen Samstag in eigener Hand. Bei einem Triumph im Vergleich mit Verfolger TV Mainz-Zahlbach II dürften die Badminton-Asse aus Bad Kreuznach die Korken knallen lassen. Dann wären der Meisterschaftshattrick und der Aufstieg in die viertklassige Oberliga in Stein gemeißelt. Sollte es am Samstag anders kommen, heißt es, im zweiten Spiel des Wochenendes beim ASV Landau mit voller Konzentration für den Traum zu punkten.