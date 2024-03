Plus Remagen

BC Remagen macht sechstes Zweitligajahr perfekt – Einziger Abgang wiegt schwer

i Oliver Schmidt (links) und Tobias Mund (rechts) holten gegen Eggenstein im Doppel den entscheidenden Punkt, der dem BC Remagen den Klassenverbleib sicherte. Am Ende stand ein 5:2-Erfolg. Foto: Vollrath

Der BC Remagen hat den Verbleib in der 2. Badminton-Bundesliga geschafft. Der 2:5-Niederlage am Samstag gegen den SV Fischbach ließ die Mannschaft von Trainer Heiko Weinert am Sonntag einen klaren 5:2-Sieg über BSV Eggenstein-Leopoldshafen folgen und kann damit ab sofort für eine sechste Spielzeit in der zweithöchsten deutschen Spielklasse planen.