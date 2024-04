Plus Bad Kreuznach

Jan Huyhsen: Am Ziel der Träume angekommen

i Faszination Badminton: Jan Huyhsen betreibt den Sport aus Leidenschaft und führte die SG Rheinhessen in die Oberliga. Foto: Klaus Castor

Als Jan Huyhsen vor sechs Jahren von der Badminton-Wanderschaft zurück in seine Heimatstadt Bad Kreuznach kam, hatte er große Pläne. Es gab nicht wenige, die geschmunzelt haben, als Huyhsen von der Oberliga als seiner persönlichen Zielsetzung für den Post-SV Bad Kreuznach, der damals in der Verbandsliga spielte, sprach. Sechs Jahre, eine Pandemie, eine Vereinsgründung und vor allem drei Aufstiege später steht fest: Huyhsen hat sein großes Ziel erreicht. Der Badminton-Freak präsentiert in der neuen Saison mit der SG Rheinhessen Oberliga-Badminton an der Nahe.