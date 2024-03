Plus Remagen

2. Liga: Heißes Saisonfinale an ungewohnter Stelle – Remagen weicht nach Bonn aus

An ungewohnter Stelle findet für den BC Remagen das Saisonfinale in der 2. Badminton-Bundesliga statt. Da die heimische Rheinhalle in Remagen saniert wird, werden die beiden Partien des Doppelspieltags in der Halle des Kooperationspartners 1. BC Beuel in der Beueler Erwin-Kranz-Halle (Limpericher Straße 141) in Bonn ausgetragen. Am Samstag ab 13 Uhr wird der SV Fischbach erwartet, am Sonntag ab 10 Uhr kommt der BSV Eggenstein-Leopoldshafen.