Plus Sohren 39. Tag des Gerätturnens: Gala in Sohren sorgt für Begeisterung beim Publikum Von Michael Bongard i Emily Willert (TuS Sohren) am Schwebebalken. Foto: Dennis Irmiter Tolle Turngala in der Großraumhalle zwischen Sohren und Büchenbeuren: Der 39. Tag des Gerätturnens, der Turngala der Turngau-Besten im Bereich Nahetal, zu dem auch der Ausrichter TuS Sohren gehört, bot vor vollem Haus ein abwechslungsreiches Programm aus den Bereichen Turnen, Tanz und Akrobatik. Lesezeit: 1 Minute

Im Rahmen der Turngala fanden die Siegerehrungen der Gau-Rundenwettkämpfe statt. Der TuS Sohren hatte in der Wettkampfgruppe 2 (Jahrgang 2010 und jünger) die Konkurrenz für sich entschieden und die meisten Punkte in den Disziplinen Sprung, am Barren, auf dem Schwebebalken und am Boden erturnt. Die Mannschaft um Amelie Klein, Ella ...