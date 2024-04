Plus Bad Ems/Rhein-Lahn

Sportler-Ehrung des Turngaus Rhein-Lahn in Bad Ems: Tolle Erfolge führen bis nach Colorado Springs

Von Thorsten Stötzer

i Isolde Winterwerber erhielt von Bernd Menche für ihr langjähriges Engagement als Übungsleiterin des TuS Himmighofen und Turngau-Fachwartin Urkunde sowie die bronzene Ehrennadel des Turnverbandes Mittelrhein. Foto: Thorsten Stötzer

„Er hatte eine sehr lange Anfahrt“, erklärt Bernd Menche, der Vorsitzende des Turngaus Rhein-Lahn, als er Semih Göktepe und seine Erfolge vorstellt. Die hat er nämlich bei den Weltmeisterschaften im Rope Skipping in Colorado Springs in den USA errungen. Ein fünfter Platz sprang buchstäblich in der Kategorie „Overall“ heraus und ein sechster im „Triple Under“. Nun war der Weg kürzer für den Athleten, der bei der Sportlerehrung des Turngaus in Bad Ems im Blickpunkt steht.