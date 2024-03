Plus Alkmaar Leni Reithofer: Mit einer neuen Übung zur Silbermedaille Von Olaf Paare i Freuen sich über die Silbermedaille beim internationalen Wettkampf im niederländischen Alkmaar: Leni Reithofer und Markus Thurow, der Nachwuchstrainer des MTV Bad Kreuznach. Foto: Ingrid Eislöffel Bei den Dutch Open im niederländischen Alkmaar stellten sich die Trampolinturner des MTV Bad Kreuznach der internationalen Konkurrenz. Lesezeit: 1 Minute

Leni Reithofer feierte in der Altersklasse der elf- und zwölfjährigen Mädchen einen feinen Erfolg. Sie zeigte in Alkmaar ihre neue Übung mit vier Doppelsalti. Als Vierte unter 27 Mädchen qualifizierte sie sich fürs Finale, in dem sie sich auf 46,22 Punkte steigerte. Zur Belohnung gewann sie die Silbermedaille hinter einer ...