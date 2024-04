Plus Guimaraes Starker Start bei EM: Fabian Vogel holt mit deutschem Team Silber Von Olaf Paare i Silberteam: Fabian Vogel vom MTV Bad Kreuznach (Zweiter von links) freut sich mit Bundestrainerin Katarina Prokesova (links) und seinen Mitstreitern (von rechts) Matthias Pfleiderer, Caio Lauxtermann und Matthias Schuldt über Rang zwei bei der EM in Portugal. Foto: Thomas Rösler Die Erfolgswochen des Fabian Vogel gehen weiter: Bei den Trampolin-Europameisterschaften im portugiesischen Guimaraes holte sich der Turner des MTV Bad Kreuznach die Silbermedaille im Teamwettbewerb. Lesezeit: 1 Minute

Aufgrund seiner Wadenprobleme, die ihn schon seit einigen Wochen plagen, sollte Vogel bei der EM nur dosiert eingesetzt werden, vornehmlich in seiner Spezialdisziplin, dem Synchronturnen. Doch aufgrund einer deutlichen Besserung entschieden er und die Bundestrainerin Katarina Prokesova, dass er auch in den Einzelwettkämpfen an den Start geht, um sich Wettkampfhärte ...