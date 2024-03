Plus Langenlonsheim VSC Guldental muss noch zittern – Niederlage trotz starker Leistung Müssen die Volleyballer des VSC Guldental in den sauren Abstiegsapfel beißen? Diese Frage lässt sich aktuell noch nicht beantworten. Nach dem 0:3 gegen die VSG Saarlouis belegen die Guldentaler in der Oberliga den Relegationsplatz und müssen das nächste Wochenende abwarten. Lesezeit: 1 Minute

Dann steht in der Regionalliga der letzte Spieltag an. Steigt dort der TSV Speyer ab, müsste dessen zweite Mannschaft die Oberliga verlassen. Davon würde der VSC Guldental profitieren und wäre gerettet. In der Langenlonsheimer Schulsporthalle boten die Gastgeber der VSG Saarlouis mit guten Aktionen Paroli. Im ersten Satz führten die ...