Plus Neuwied/Andernach SG Mittelrheinvolleys spielen in der Regional- und der Oberliga: So geht es mit dem Neuwieder Frauenvolleyball weiter Von Christoph Hansen i Mit diesem Kernteam geht die SG Mittelrheinvolleys Neuwied/Andernach mit zwei Mannschaften in der Regionalliga Südwest und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in der Saison 2024/2025 ans Netz, hinten von links: Eileen Clasani, Inga Grajewski, Carla Ehre (Neuzugang, TV Lützel), Luca Marie Kalter, Co-Spielertrainerin Lisa Guillermard (FC Wierschem), Nicole Hinz (TV Lützel), Emma Fuchs (FC Wierschem), Djamila Roll, Karina Klum, Alexandra Schäfer (TV Holz), Vanessa Trambow, Trainer Benjamin Meßner. Vorne von links: Vanessa Nguyen (eigene Jugend), Miriam Sevenich, Liv Dobbertin, Lola Ebner, Sepideh Mahrokh (TV Menden), Romy Holmgren, Christine Walth, Maike Thielmann. Foto: Tobias Jenatschek Ein bereits bekanntes Trainergesicht, eine in der 2. Bundesliga erfahrene Spielerin, die künftig auch als Co-Trainerin fungieren wird, und zwei befreundete Vereine, die ihre Zusammenarbeit unter dem Namen SG Mittelrheinvolleys in der Saison 2024/2025 fortsetzen werden: Das sind die Eckpunkte, auf die sich die Vereinsverantwortlichen des VC Neuwied (VCN) und der DJK Andernach für ihre künftige Zusammenarbeit verständigt haben. Lesezeit: 2 Minuten

Damit wollen beide Vereine den Frauenvolleyball am Mittelrhein nach der Insolvenz des langjährigen Erst- und Zweitligisten VC Neuwied, der den Namen Deichstadtvolleys deutschlandweit in der Bundesliga bekannt gemacht hat, wieder neu aufstellen. Der Neustart wird mit zwei Leistungs-Mannschaften aufgenommen, die erste Mannschaft wird in der Regionalliga Südwest spielen, die zweite ...