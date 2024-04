Plus Neuwied/Andernach

SG Mittelrheinvolleys schlägt bei der U 20-Südwestmeisterschaft auf

Von Christoph Hansen

Für die SG Mittelrheinvolleys ist die Saison 2023/2024 noch nicht beendet. Die Kombinierten der beiden Vereine VC Neuwied und DJK Andernach treten mit ihrer U 20-Mannschaft an diesem Samstag ab 11 Uhr bei der Südwestmeisterschaft in Dudenhofen an.