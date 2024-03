Plus Andernach/Neuwied

Mittelrheinvolleys müssen in die Abstiegsrelegation – Beim 1:3 gelingt nichts

Von Lutz Klattenberg

Die SG Mittelrheinvolleys müssen in der Volleyball-Regionalliga Südwest in die Abstiegsrelation. Am letzten Saisonwochenende trat das denkbar schlechteste Szenario für die Kombinierten aus Andernach und Neuwied ein.