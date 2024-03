Plus Bad Breisig

LAF Sinzig tritt im Derby viel zu emotionslos auf – Große Enttäuschung nach Niederlage gegen Feldkirchen

Von Lutz Klattenberg

Der TV Feldkirchen war am Ende verdienter Sieger des Derbys in der Volleyball-Regionalliga bei den LAF Sinzig. In der Bad Breisiger Rheintalhalle setzten sich die Neuwieder trotz eines Satzrückstandes mit 3:1 (21:25, 25:21, 25:21, 25:19) durch.