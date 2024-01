Bundesliga-Abenteuer endet: Nach Klatsche in Dresden ist Münster die letzte Ausfahrt für den VC Neuwied

Wenn der Mannschaftsbus des VC Neuwied am Samstagnachmittag am Autobahnkreuz Münster-Süd auf die Bundesstraße 51 abbiegt und in Richtung der Sporthalle Berg Fidel steuert, dann ist das quasi die letzte Ausfahrt für den Tross der Deichstadtvolleys in der Volleyball-Bundesliga.