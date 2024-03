Plus Boppard

Bittere Niederlage gegen direkten Konkurrenten: TV Bad Salzig verpasst Aufstieg in die Volleyball-Regionalliga

Von Fabian Herbst

i Foto: Sebastian Kahnert/picture alliance / dpa

Große Enttäuschung in Boppard: Der TV Bad Salzig hätte mit einem Sieg am letzten Spieltag der Volleyball-Oberliga den ersten Platz und somit den direkten Aufstieg in die Regionalliga klarmachen können. Doch am Ende verloren die Bad Salziger nicht nur das Spiel, sondern auch noch einen entscheiden Tabellenplatz im Kampf um den Aufstieg.