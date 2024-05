Plus Kreis Bad Kreuznach

TC Hackenheim: Bei den Männern 70 zählt nur noch der Spaß – Medenrunde beginnt für Teams der Region

Der TC Hackenheim ist das Aushängeschild im Senioren-Tennis in der Region. Gleich vier Mannschaft oberhalb der Rheinlandliga bringen die Hackenheimer an den Start der Medenrunde, die an diesem Wochenende beginnt.