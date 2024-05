Plus Kreis Birkenfeld Spvgg Nahbollenbach hat die meisten Teams bei der Medenrunde: Kaum höherklassiges Tennis im Kreis Birkenfeld Von Sascha Nicolay Die Tennis-Medensaison ist angelaufen, und auch die Vereine des Kreises Birkenfeld beteiligen sich mit einigen Teams an der Sommerrunde, die im Mai und Juni ausgetragen wird. Höherklassig, also außerhalb des Rheinlandes, tritt allerdings kaum ein BIR-Team an. Die meisten Mannschaften stellen der TC Hoppstädten-Weiersbach und die Spvgg Nahbollenbach. Lesezeit: 3 Minuten

Die Vereine des Kreises Birkenfeld sind fast ausschließlich in unteren Ligen unterwegs. Oberhalb der A-Klasse bewegt sich nahezu keine Equipe. Ausnahmen gibt es in dieser Medensaison gerade zwei. Der TC Rhaunen tritt bei den Männern 65 in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Simmern und dem TC Kirchberg in der Verbandsliga ...