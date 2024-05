Plus Rhein-Lahn

Medenrunde 2024 vor dem Start: Ein Überblick über die in den höchsten Klassen vertretenen Rhein-Lahn-Teams

i Julian Mädrich und seine Männer 30 des TC Blau Weiss Bad Ems machen personell das hier und dort praktizierte „Wettrüsten“ nicht mit, sondern beschreiten seit Jahren mit aus der erweiterten Region stammenden Spielern einen ganz anderen Weg – mit großem Erfolg. Foto: Andreas Hergenhahn

Nachdem die Tennisplätze zwischen Burgschwalbach und Hainau, Arzbach und Miehlen in akribischer Arbeit hergerichtet wurden und wieder „spielfähig“ sind, kann es losgehen. Das Tennisherz schlägt im Rhein-Lahn-Kreis weiter in Bad Ems. Mit 42 Teams haben die Silberauer in allen Altersklassen von der Regionalliga bis in die untersten Klassen einiges zu bieten.