Plus Rhein-Lahn

Drei Punkte für die älteren Semester des TC BW Bad Ems

Während sich die Männer 70 des TC BW Bad Ems in der Regionalliga zur Premiere mit einem Remis begnügen mussten, kamen die in der Süd-West-Liga spielenden 75er in Gravenbruch zu einem zu knapp ausgefallenen Sieg.