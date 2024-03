Plus Kempenich Sonne lockt Rallye-Fans nach Kempenich: Griebel erneut vorn i Packenden Motorsport bot die Rallye Kempenich, bei der die Piloten anspruchsvolle und selektive Wertungsprüfungen zu absolvieren hatten. Am Ende gewann der Deutsche Meister Maijan Griebel, Christopher Gerhard und Jacqueline Kaiser (Foto) rasten auf Platz drei. Foto: Vollrath Lesezeit: 2 Minuten Bei strahlendem Sonnenschein richtete der MSC Kempenich am vergangenen Sonntag seine 45. ADAC Rallye Kempenich aus. Insgesamt 100 Teilnehmer fanden den Weg in die Eifel zum Auftakt des Ravenol DSMB Rallye Cup der Saison 2024 – und am Ende war Vorjahressieger Marijan Griebel mit Co-Pilot Tobias Braun im neuen Skoda Fabia RS Rally2 der Schnellste.

Das herrliche und warme Wetter, was eher untypisch für diese Jahreszeit in der Eifel ist, lockte viele Fans und Zuschauer an die Strecke, die für ihr Kommen mit hochkarätigem Rallyesport belohnt wurden. Von Beginn an setzte sich Griebel an die Spitze, gefolgt von seinem Teamkollegen Dennis Rostek (beide Team PolePromotion). ...