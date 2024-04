Plus Boden Manuel Knie gewinnt vor seiner Haustür: Lokalmatador setzt sich beim Bodener Brinkenlauf durch Von René Weiss i Ein Bodener gewinnt in Boden: Manuel Knie war beim Brinkenlauf mit Abstand der Schnellste über die zehn Kilometer. Fotos: René Weiss Foto: René Weiss Manuel Knie hätte am Freitagabend noch einen Abstecher nach Hause unternehmen und kurz nach dem Rechten sehen können – und trotzdem wäre er beim Bodener Brinkenlauf wohl als Erster über die Ziellinie gelaufen. Quasi vor der eigenen Haustür entschied der Lokalmatador die elfte Auflage des Volkslaufs für sich. Lesezeit: 3 Minuten

„Die Strecke führte rund 300 Meter an meinem Haus vorbei“, sagte er nach dem erfolgreich beendeten Heimspiel über zehn Kilometer. Knie ging aus den heimischen vier Wänden zu Fuß an die Startlinie, später wieder zurück und freute sich nach dem ersten Platz auf die Dusche zu Hause. Zweimal hatte er in ...