Bopparder Mailauf: Schweikert und Schneehagen siegen – „Erfinder“ Birnstock ist am Start

Viel Spaß hatte Schirmherr und Mailauf-Erfinder Gerd Birnstock, der hier von Marcus Emmerichs geschoben wird. Beim Einbiegen auf die Oberstraße setzte die Neuerkirchenerin Sabine Rech (rechts) zum Überholen an, sie wurde bei den Frauen Siebte, was beachtlich ist im Vergleich zu den weitaus jüngeren Läuferinnen in den Top Ten. Fotos: hjs-Foto Foto: Hermann-Josef Stoffel