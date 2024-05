Plus Bad Kreuznach Spitzenreiter ist im Derby nicht zu bremsen: Kreuznacher HC besiegt den VfL deutlich Von Tina Paare i Ein Bild mit Symbolcharakter: KHCler Adrian Ley (in rot) läuft mit dem Ball davon, VfLer Marc Prinz hat das Nachsehen. Foto: Klaus Castor Die Rollen im Oberliga-Derby waren klar verteilt. Von Beginn an war es der Kreuznacher HC, der im Stadion Salinental die Richtung vorgab, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Die Hockeyspieler des VfL Bad Kreuznach schafften es – anders als beim ersten Aufeinandertreffen im September, das mit einem 1:1-Remis geendet hatte – dieses Mal nicht, den Gegner zu bremsen. Lesezeit: 2 Minuten

Und so setzte der Spitzenreiter seinen Lauf fort und feierte einen 8:0 (4:0)-Sieg. VfL-Spielertrainer Thorsten Ackermann erkannte die Dominanz des Nachbarvereins ohne Wenn und Aber an. „Im Hinspiel hatten wir Spielglück, dieses Mal haben sie die Tore gemacht. Am Schluss hat man auch gemerkt, dass sie konditionell in einer anderen ...