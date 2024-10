Grundsteuer B steigt auf 800 Prozent: Knappe Mehrheit im Stadtrat

Plus Idar-Oberstein Nahe-Zeitung

Grundsteuer B steigt wohl auf 800 Prozent: Lange Diskussion im Hauptausschuss

Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am 30. Oktober zustimmt, wird die Grundsteuer B (sie gilt für alle Eigentümer eines bebauten oder bebaubaren Grundstücks oder Gebäudes) in Idar-Oberstein zum 1. Januar von bisher 535 auf 800 Prozent steigen.