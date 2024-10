Plus Lahnstein

B42-Brücke fertig saniert: Am Montag kann drüber gelaufen werden

i Zehn Monate lang wurden die B42-Brücke und der Lahnecktunnel saniert und ertüchtigt. Ab Montag rollt der Verkehr wieder. Foto: Kevin Rühle

In zwei Tagen atmet die gesamte Region auf: Im Laufe des Montagnachmittags, 4. November, wird die B42-Brücke am Lahnecktunnel in Lahnstein offiziell für den Verkehr freigegeben: Nach zehn Monaten – und damit acht Wochen schneller als eigentlich geplant – sind weite Teile der Sanierung und Ertüchtigung dieser wichtigsten Verkehrsachse des Rhein-Lahn-Kreises abgeschlossen.