Plus Bad Kreuznach Hockey-DM-Zwischenrunde im Salinental: Der große Traum vom Final Four lebt Von Olaf Paare i Trainergespann des VfL Bad Kreuznach: Alex Dehmer (rechts) und Georg Schmidt. Foto: Klaus Castor Hockey der deutschen Spitzenklasse wird am Wochenende im Stadion Salinental geboten. Der VfL Bad Kreuznach ist am Samstag und Sonntag nach 2022 erneut Ausrichter einer Zwischenrunde zur deutschen Meisterschaft und mit seiner weiblichen Jugend A auch selbst im Teilnehmerfeld vertreten. Lesezeit: 1 Minute

Die 16 besten Teams Deutschlands ermitteln in vier Zwischenrunden, die über das gesamte Bundesgebiet verteilt sind, die vier Teams, die eine Woche später in Ludwigshafen den DM-Titel unter sich ausmachen. Heißt: Nur der Erste der Vierergruppe im Salinental kommt weiter. Der VfL bräuchte also zwei Siege, um sich den großen ...