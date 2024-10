Plus Bad Kreuznach

VfL Bad Kreuznach: Frauentrainer setzen beim Fedi-Cup auf Nachwuchs

Gerade erst die letzten Spiele im Feld bestritten, geht es für die Hockeyspieler direkt in der Halle weiter. Um den Umstieg optimal zu gestalten, bietet der VfL Bad Kreuznach am Wochenende zum 26. Mal seinen Fedi-Cup an.