Plus Bad Kreuznach Fedi-Cup: VfL-Männer bejubeln Rang drei Von Olaf Paare i Mit viel Zug zum Tor: Mike Göring vom VfL Bad Kreuznach (blaue Trikots) stellte beim Fedi-Cup seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Foto: Klaus Castor Die Frauen des HC Tübingen und die Männer des TV Alzey sicherten sich beim Fedi-Cup des VfL Bad Kreuznach die Wanderpokale. 14 Teams nutzten das Turnier zur Vorbereitung auf die Hockey-Hallensaison. Lesezeit: 1 Minute

Die Frauen des VfL betraten Neuland. Nach der Zwischenrunde um die deutsche Meisterschaft der weiblichen Jugend A hatten die Spielerinnen eine Pause erhalten und vor dem Turnier kein Hallen-Training absolviert. So setzte es für die beiden Frauen-Teams der Blau-Weißen am ersten Turniertag ein paar Niederlagen, am Sonntag lief die Kugel ...