Restaurant „Pettinari’s“ in Montabaur bleibt in Betrieb: Stadtchefin verkündet Nachricht vor Rat

i "Ich bin zuversichtlich, dass es auch über den 1. Dezember hinaus eine Lösung gibt", sagt der vorläufige Insolvenzverwalter, Marcel Gast, Rechtsanwalt der Kanzlei Seibert & Rüdesheim in Höhr-Grenzhausen zum Pettinari's in Montabaur. Foto: Maja Wagener

Montabaur/Höhr-Grenzhausen. Für große Aufregung hatte die amtliche Nachricht gesorgt, dass die Ciao Belli Gastro GmbH in Höhr-Grenzhausen einen Insolvenzantrag gestellt hat. Deren Geschäftsführer Danilo Pettinari betreibt zwei Restaurants, eines in den Westerwald Arkaden in Höhr-Grenzhausen und eines in der Stadthalle in Montabaur. Im Pettinari's in Montabaur werde es weitergehen, berichtet der Gastronom unserer Zeitung.