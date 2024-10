Plus Koblenz Parken auf Parkplätzen von Supermärkten: Koblenz will Parkdruck in Stadtteilen verringern Von Jan Lindner i Auf dem Parkplatz von Penny und Rewe in Niederberg könnten bald nach Feierabend Anwohner parken. Foto: Sascha Ditscher Die oft schwierige Suche nach Parkplätzen in den Koblenzer Stadtteilen könnte zumindest abends etwas einfacher werden. Die Stadt ist im Gespräch mit Eigentümern und Pächtern von Supermarktparkplätzen, dass diese ihre Flächen nach Feierabend für Anwohner kostenfrei zur Verfügung stellen. Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) machte allerdings klar: „Es geht um Verlagerungen, nicht um zusätzliche Pkw-Abstellflächen.“ Lesezeit: 2 Minuten

Einen Antrag zum Feierabendparken hatte die FDP-Fraktion in die jüngste Sitzung des Stadtrats am Mittwoch eingebracht – nicht ahnend, dass die Verwaltung schon erste Gespräche in der Sache geführt hat. Die Liberalen schlugen vor, dass die Stadt dafür geeignete Kooperationspartner wie Handelsketten (Rewe, Aldi, Lidl) gewinnt, andere potenzielle Partner ausfindig ...