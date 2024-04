Plus Bad Kreuznach Alle wollen beim Spitzenspiel dabei sein: Luxusproblem für KHC-Trainer Alex Jacob Von Olaf Paare Auf das Frauen-Derby folgt am Sonntag im Stadion Salinental ein weiteres Hockey-Spitzenspiel. In der Männer-Oberliga stehen sich der Erste und der Zweite gegenüber, der Kreuznacher empfängt den HTC Neunkirchen. Lesezeit: 1 Minute

Kreuznacher HC - HTC Neunkirchen (Sonntag, 17 Uhr). Die Saarländer führten die Tabelle vom ersten Spieltag an, patzten aber in der Vorwoche, der KHC zog vorbei. „Wir haben trotzdem größten Respekt vor den Neunkirchenern. Sie sind das Nonplusultra der Liga, sehr erfahren, sehr spielstark, einfach der stärkste Gegner in der ...