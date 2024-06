Plus Bad Kreuznach Im Salinental auf dem Sprung zur Regionalliga: Frauen des VfL Bad Kreuznach bestreiten erstes Aufstiegsspiel Von Sascha Nicolay i Hockey Foto: Adobe Stock/Enter R.F. Bouwman Um den Aufstieg in die Hockey-Regionalliga spielen am Samstag die Frauen des VfL Bad Kreuznach. Gegner im Stadion Salinental ist das Team der Freiburger Turnerschaft 1844. Anpfiff ist um 17 Uhr. Lesezeit: 1 Minute

Am vergangenen Sonntag hatten die Akteurinnen des VfL Bad Kreuznach die Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit einem knappen 3:2-Auswärtssieg bei der TG Frankenthal II perfekt gemacht. Um in die Regionalliga zu klettern, müssen sich die VfL-Frauen aber in zwei Aufstiegsspielen durchsetzen. Das erste steigt am Samstag (17 Uhr) im ...