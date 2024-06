Plus Bad Kreuznach Früher Doppelschlag beruhigt die Nerven: Frauenteam des VfL Bad Kreuznach legt im Aufstiegskampf vor Von Sascha Nicolay i Der VfL Bad Kreuznach (in weiß) hat das erste Aufstiegsspiel zur Regionalliga im heimischen Salinental gegen die Freiburger Turnerschaft mit 2:0 gewonnen. Foto: Klaus Castor Der VfL Bad Kreuznach hat im Kampf um den Aufstieg in die Hockey-Regionalliga der Frauen vorgelegt. Im Hinspiel bezwang das Team von Trainer Alex Dehmer die Freiburger Turnerschaft 1844 mit 2:0. Lesezeit: 2 Minuten

„Entschieden ist vor dem Rückspiel am Samstag in Freiburg aber noch gar nichts“, betonte Hans Wilhelm Hetzel, der Abteilungsleiter des VfL, nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel vor zahlreichen Zuschauer im Salinental. Die Gäste präsentierten sich nämlich stark. In den ersten zehn Minuten beherrschte das Team aus dem Breisgau den VfL ...