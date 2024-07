Plus Freiburg/Bad Kreuznach VfL Bad Kreuznach: In einem Hexenkessel wird dornenreicher Aufstieg gekrönt Von Olaf Paare i Jubel, Trubel, Heiterkeit: Die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach (weiße Trikots) freuen sich nach dem Gewinn der Aufstiegsrunde über den Sprung in die Regionalliga. Foto: Klaus Castor Ein weiterer Meilenstein ist erreicht. Die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach sind in die Regionalliga aufgestiegen. Mit einem 1:1 (0:0) bei der Freiburger Turnerschaft vergoldeten die Bad Kreuznacherinnen das 2:0 aus dem Hinspiel und sind damit ab der neuen Saison wieder drittklassig unterwegs. Lesezeit: 2 Minuten

Von 1986 an spielten die Blau-Weißen bereits einige Jahre in der Bundesliga, ehe der Absturz in die Verbandsliga begann, dem sogar eine Abmeldung des Frauenteams folgte. „Dieser Moment war aber zugleich der Start eines dornenreichen Neuanfangs mit der Ausbildung junger Spielerinnen, die nun das Korsett des erfolgreichen Teams bilden“, erinnerte ...