Zweibrücken

Zweiter Sieg in der Aufstiegsrunde: HSV-Frauen sind auf Kurs

Von Tina Paare

Die Handballerinnen des HSV Sobernheim haben einmal mehr Durchhaltevermögen bewiesen. In der zweiten Partie zur Regionalliga-Aufstiegsrunde lagen sie bei der SG Zweibrücken mit drei, vier Toren zurück, ließen sich davon aber nicht verunsichern. In der zweiten Hälfte zogen sie die Partie auf ihre Seite, beeindruckten dabei mit einer 17:5-Serie, mit der sie von 19:21 (36.) auf 36:26 (55.) enteilten und am Ende mit 40:30 (17:17) gewannen.